Москва, 25 февраля, 2025, 02:50 — ИА Регнум. Власти России внесли изменения в документы, касающиеся названия объекта культурного и исторического наследия на месте смертельной дуэли русского поэта Александра Пушкина. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал 24 февраля постановление об этом.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Сергеевич Пушкин

Ошибка, которая ранее привлекла общественное внимание, заключалась в неверно указанном имени убийцы Пушкина.

Теперь в перечне объектов культурного наследия федерального значения указано: «Место, где 27 января 1837 г. состоялась дуэль поэта Пушкина А. С. с Дантесом Ж. Ш.».

Как сообщало ИА Регнум, 14 февраля в Минкультуры РФ обещали, что ошибка в названии памятника Александру Пушкину будет исправлена в ближайшее время.

Путаница с именем дуэлянта Пушкина была выявлена в официальном документе правительства во время пленарного заседания Госдумы. По словам одного из депутатов, автор документа мог перепутать Жоржа Дантеса с героем романа «Граф Монте Кристо» Эдмоном Дантесом.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил в срочном порядке провести экспертизу и подсказать коллегам из исполнительной власти, чтобы то ли грубая ошибка, то ли вопиющая безграмотность была исправлена.