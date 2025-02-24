Москва, 25 февраля, 2025, 02:30 — ИА Регнум. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова поддержала «сербских друзей» в ситуации с голосованием делегации за антироссийскую резолюцию по урегулированию конфликта на Украине. Российский дипломат заявила, что уверена в преданности сербского народа.

Иван Шилов ИА REGNUM Мария Захарова

По заверению Захаровой, Россия слышит стук сердец неравнодушных сербов и ощущает поддержку.

«Мы знаем, что сербский народ нас не предаст. Ощущаем любовь народа Сербии. Все остальное переживем. И мы победим!» — написала 25 февраля Захарова на сербском языке в Telegram-канале.

Представитель МИД также заверила, что неонацизм будет остановлен.

Как сообщало ИА Регнум, ГА ООН 24 февраля приняла сразу две резолюции по украинскому конфликту, одна из которых была инициирована Украиной, а другая — США, которые предложили собственный проект, названный «Путь к миру» и состоящий из трех пунктов. В это же время российская сторона внесла собственную поправку к данному проекту резолюции, призвав устранить «коренные причины» конфликта на Украине.

Число стран, поддерживающих антироссийскую резолюцию с 2022 года упало со 141 до 93. За украинскую резолюцию проголосовали 93 страны, 18 — против, 65 представителей стран воздержались. Среди проголосовавших против были в том числе Белоруссия, Израиль, Венгрия и Россия.

Делегация Сербии проголосовала за западную резолюцию по Украине «по ошибке», она должна была воздержаться, заявил президент Александр Вучич. Он пояснил, что представители страны должны были нажать при голосовании на кнопку «воздержаться», но каким-то образом сделали не так. Президент всю ответственность взял на себя, сказав, что должен был проконтролировать, «но был уставшим».