Марсель, Франция, 25 февраля, 2025, 02:26 — ИА Регнум. Полиция Франции вечером 24 февраля задержала двоих подозреваемых в осуществлении взрыва у генконсульства России в Марселе. Об этом сообщил телеканал RMC со ссылкой на правоохранительные органы.

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«Двое мужчин в возрасте 48 и 59 лет были задержаны на проукраинской манифестации, один из них подозревается в нападении на консульство России», — уточнили журналисты.

Отмечается, что подозреваемые ранее не были известны правоохранителям. Мужчин отправили под стражу.

Как сообщало ИА Регнум, утром 24 февраля в Марселе прогремел взрыв. На место происшествия прибыли сотрудники полиции и около 30 пожарных.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что взрывы на территории российской дипмиссии имеют все признаки теракта. Она отметила, что в результате инцидента пострадавших, по счастливой случайности, не было, при этом местные правоохранители не смогли задержать злоумышленников по «горячим следам». Дипломат подчеркнула, что российская сторона ожидает объективного расследования и привлечения виновных к ответственности. Захарова добавила, что нападение на территорию генерального консульства РФ произошло на фоне истерии, которую нагнетают французские власти.

Министерство иностранных дел Франции осудило нападение на генконсульство РФ. В ведомстве отметили, что консульства защищены Венскими конвенциями, которые Париж «твёрдо намерен исполнять в полном объёме».