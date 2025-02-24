Вашингтон, 25 февраля, 2025, 02:08 — ИА Регнум. Принятая Совбезом ООН резолюция по Украине является начальной точкой для переговоров. Об этом 24 февраля заявил постоянный представитель России при Всемирной организации Василий Небензя.

Russiaun.ru Василий Небензя

«Видим принятый текст лишь как отправную точку для дальнейших усилий по мирному урегулированию украинского кризиса. Принятый текст не идеален, но это, по сути, первая попытка принять конструктивный и ориентированный в будущее продукт Совета, говорящий о пути к миру, а не раздувающий конфликт», — отметил российский дипломат.

По словам Небензи, усилия не приведут к успеху, если не будет восстановлено конструктивное сотрудничество ключевых мировых игроков по вопросам европейской и международной безопасности.

Как сообщало ИА Регнум, 24 февраля Совбез ООН принял в исходном виде проект американской резолюции по Украине. Внесённые Россией и европейскими странами поправки были отклонены. В документе была выражена скорбь по погибшим в конфликте на Украине и подчёркивалась роль ООН в поддержании международного мира и безопасности. Кроме того, документ призывал к быстрому окончанию конфликта и установлению долгосрочного мира между Украиной и Российской Федерацией. Резолюцию одобрили десять стран, в том числе Россия, Китай и США. Никто из постоянных членов СБ ООН не воспользовался правом вето.

Президент США Дональд Трамп 21 февраля заявил, что в военном конфликте на Украине виновата не Россия, а неверные высказывания экс-президента США Джо Байдена и главы киевского режима Владимира Зеленского.