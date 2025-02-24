Москва, 25 февраля, 2025, 02:05 — ИА Регнум. Европейский союз не может ничего требовать от России, в том числе участия в урегулировании украинского конфликта. Такое мнение высказал президент РФ Владимир Путин 24 февраля в интервью журналисту Павлу Зарубину.

ИА Регнум О вчерашних заявлениях Путина

«Требовать здесь никто ничего не может, тем более от России, пускай они требуют от кого-нибудь другого. Пускай со своими требованиями посидят дома и подумают над тем, как они дошли до жизни такой», — сказал Путин.

Глава государства добавил, что в подробностях не обсуждал разрешение конфликта с американским коллегой Дональдом Трампом.

Как сообщало ИА Регнум, Евросоюз проведёт 6 марта экстренный саммит, посвящённый конфликту на Украине и европейской обороне.

Россия пока не видит предпосылок для возобновления диалога с европейскими странами, которые не отходят от политики санкций. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам, комментируя введение 16-го по счету санкционного пакета ЕС.

Для президента США Дональда Трампа появились «хорошие причины» возобновить диалог с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом 24 февраля заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

Совет Безопасности Организации Объединённых Наций (СБ ООН) 24 февраля принял в исходном виде проект американской резолюции по Украине. Внесённые Россией и европейскими странами поправки были отклонены.