Вашингтон, 25 февраля, 2025, 01:41 — ИА Регнум. Совет Безопасности Организации Объединённых Наций (СБ ООН) 24 февраля принял в исходном виде проект американской резолюции по Украине. Внесённые Россией и европейскими странами поправки были отклонены.

Neptuul Совбез ООН

Перед голосованием представители России призвала устранить «коренные причины» украинского конфликта. Франция и Великобритания предложили внести в резолюцию несколько антироссийских поправок, часть из них была заблокирована РФ, остальные не смогли набрать необходимого количества голосов.

В итоге документ одобрили десять стран, в том числе Россия, Китай и США. Никто из постоянных членов СБ ООН не воспользовался правом вето.

В резолюции выражена скорбь по погибшим в конфликте на Украине и подчёркивается роль ООН в поддержании международного мира и безопасности. Кроме того, документ призывает к быстрому окончанию конфликта и установлению долгосрочного мира между Украиной и Российской Федерацией.

Как сообщало ИА Регнум, США впервые отказались поддержать антироссийский проект резолюции Генассамблеи ООН по Украине. Вместо этого американская сторона предложила свой вариант, названный «Путь к миру». В нём отмечалось, что главной целью международной организации является поддержание глобального мира и урегулирование споров. Россия внесла свою поправку в резолюцию, призвав устранить коренные причины конфликта.

Американская газета The Wall Street Journal 22 февраля написала, что дипломаты ряда стран Европы восприняли проект резолюции США в Генассамблее ООН, касающийся урегулирования конфликта на Украине, как «капитуляцию перед Россией».