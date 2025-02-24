Вашингтон, 25 февраля, 2025, 01:34 — ИА Регнум. Процесс возвращения утраченных Украиной территорий будет непрост, но этот вопрос рассматривается в ходе переговоров. Об этом заявил журналистам президент США Дональд Трамп.

ИА Регнум Трамп и Зеленский

«Вернуть утраченные территории — это непростая задача. Возможно, удастся что-то вернуть, но это сложный процесс», — сказал Трамп.

Он добавил, что в процессе обсуждений с европейскими партнерами и украинской стороной рассматриваются различные варианты урегулирования конфликта. Трамп о территориальных вопросах кратко ответил «посмотрим».

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин остаётся открытым для урегулирования украинского кризиса путём мирных переговоров. Об этом 21 февраля заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Также Песков подчеркнул, что киевский режим исключает возможность мирных переговоров и к этому мало кто может относиться равнодушно.

Глава киевского режима Владимир Зеленский 18 февраля заявил, что Киев не согласится на требования России и США, если Москва и Вашингтон выдвинут Украине ультиматум. Он также отмечал, что не станет признавать результаты переговоров российских и американских делегаций в Эр-Рияде.

Украина не сможет обратить вспять наступление российской армии, поэтому ей придется пойти на «болезненные уступки» для урегулирования конфликта. Об этом заявила американская газета The New York Times (NYT).

По мнению издания, в ходе переговоров Россия сохранит контроль над населенными пунктами, освобожденными в ходе спецоперации. Территориальные споры, считают авторы, будут улаживать дипломатическим путем в течение 10-15 лет.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия в ходе переговоров по Украине не пойдет ни на какие территориальные уступки в ходе разрешения украинского кризиса. Он напомнил, что ранее власти Советского Союза уже делали подобные уступки Украинской ССР.