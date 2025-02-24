Москва, 25 февраля, 2025, 01:18 — ИА Регнум. Сформированная странами БРИКС группа сторонников мира по Украине намерена в ближайшее время собраться в Нью-Йорке. Об этом российскому президенту Владимиру Путину 24 февраля сообщил по телефону председатель КНР Си Цзиньпин.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин и Си Цзиньпин

«Я сегодня только разговаривал с председателем КНР, и мы тоже об этом говорили. Он меня проинформировал о том, что группа мира в Нью-Йорке опять соберётся, будет обсуждать это», — уточнил Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину.

Россия не только приветствует это, но и благодарна партнёрам, подчеркнул глава государства.

Как сообщало ИА Регнум, также 24 февраля Владимир Путин и Си Цзиньпин в ходе беседы подчеркнули, что российско-китайская внешнеполитическая связка является важнейшим стабилизирующим фактором в мировых делах, носит стратегический характер, не подвержена внешнему влиянию и не направлена против кого-либо. Кроме того, стороны обсудили вопросы двусторонних отношений и утвердили график предстоящих встреч, связанных в том числе с празднованием в Москве 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Путин и Си Цзиньпин 21 января провели переговоры в формате видеоконференции. Российский лидер назвал доброй традицией беседы с главой КНР в начале года. Он подчеркнул, что в основе сотрудничества Москвы и Пекина лежат широкая общность национальных интересов и совпадение взглядов на сущность отношений между крупными державами.