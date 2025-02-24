Москва, 25 февраля, 2025, 01:00 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин 24 февраля заявил в интервью журналисту Павлу Зарубину, что Россия готова предложить США совместные проекты по редкоземельным металлам, в том числе в Донбассе и Новороссии.

(сс) homw Алюминий

Глава государства пояснил, что можно запустить совместный проект с американскими компаниями по добыче алюминия в Красноярском крае. Инвестиции в этот проект оцениваются в 15 млрд долларов.

По словам президента, Россия готова предоставить 2 млн тонн алюминия США. Это могло бы стабилизировать мировые цены, подчеркнул Владимир Путин.

Путин напомнил, что в 2017 году на Россию приходилось примерно 15% от всего американского импорта алюминия. США примерно 60% необходимого алюминия производят сами, 40% получают по импорту, при этом 15% поступало из России.

Как сообщало ИА Регнум, Путин 24 февраля провёл совещание по развитию отрасли редкоземельных металлов. По словам президента, России необходимо выстроить полный цикл от поиска и разработки таких месторождений и добычи ресурсов до глубокой их переработки и выпуска высокотехнологичной продукции. Страна располагает всем необходимым для начала этого процесса, подчеркнул глава государства.

Россия обладает множеством ценностей, представляющих интерес для США, включая редкоземельные элементы, заявил 24 февраля американский лидер Дональд Трамп.