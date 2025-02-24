Вашингтон, 25 февраля, 2025, 00:54 — ИА Регнум. Для президента США Дональда Трампа появились «хорошие причины» возобновить диалог с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом 24 февраля заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

ИА Регнум Макрон

«Я всегда думаю, что это хорошо — вести дискуссии с другими лидерами, и особенно когда вы не соглашаетесь… Теперь с новой администрацией в США наступили большие перемены, новый контекст. Поэтому есть хорошие причины для президента Трампа возобновить диалог с президентом Путиным», — пояснил французский лидер.

Макрон прибыл в Белый дом 24 февраля. Однако американский лидер отказался встречать президента Франции.

Как сообщало ИА Регнум, французский политик и глава партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян назвал «унижением» отказ Трампа встретить Макрона у Белого дома. Он призвал как можно быстрее провести президентские выборы в стране, чтобы вернуть Франции независимость.

Ранее в беседе с изданием Depeche Макрон заявил о готовности переговорить с президентом России Владимиром Путиным «в подходящий момент» в цикле урегулирования конфликта на Украине. Он утверждал, что никогда не объявлял об отправке сухопутных войск на Украину и планов у Парижа таких пока нет. По словам Макрона, европейские союзники Украины думают о предоставлении ей гарантий безопасности.