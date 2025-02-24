Белград, 25 февраля, 2025, 00:43 — ИА Регнум. Делегация Сербии проголосовала в Генассамблее ООН за западную резолюцию по Украине «по ошибке», она должна была воздержаться. Об этом заявил президент Александр Вучич в эфире TV Happy.

Иван Шилов ИА Регнум Александр Вучич

Сербский лидер пояснил, что представители страны должны были нажать при голосовании на кнопку «воздержаться», но каким-то образом сделали не так. Вучич всю ответственность взял на себя, сказав, что должен был проконтролировать, «но был уставшим».

«Сербия совершила ошибку, извиняюсь перед гражданами и несу ответственность. Мы проголосовали за европейскую резолюцию, а за американскую резолюцию мы проголосовали как надо, воздержались. И по европейской резолюции должны были воздержаться», — заявил Вучич.

По словам президента, делегация пояснила, что таким выбором подтверждена сербская позиция по поддержке территориальной целостности Украины.

Как сообщало ИА Регнум, число стран, поддерживающих антироссийскую резолюцию Генассамблеи ООН по Украине, с 2022 года упало со 141 до 93.

За украинскую резолюцию проголосовали 24 февраля 93 страны, 18 — против, 65 представителей стран воздержались. Среди проголосовавших против были в том числе Белоруссия, Израиль, Венгрия и Россия.

При этом схожая резолюция, одобренная в марте 2022 года, была поддержана 141 государством. Тогда пять стран воздержались, а 35 голосовали против.

ГА ООН 24 февраля приняла сразу две резолюции по украинскому конфликту, одна из которых была инициирована Украиной, а другая — США (с поправками, предложенными странами ЕС).

США предложили собственный проект, названный «Путь к миру» и состоящий из трех пунктов. В документе указано, что ГА ООН скорбит о трагической гибели людей в период российско-украинского конфликта, просит о скорейшем прекращении конфликта и призывает к прочному миру между РФ и Украиной. Также проект называет главной целью ООН поддержание международного мира и безопасности, а также мирное урегулирование споров между странами.

В это же время российская сторона внесла собственную поправку к данному проекту резолюции, призвав устранить «коренные причины» конфликта на Украине.