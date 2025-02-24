Москва, 25 февраля, 2025, 00:29 — ИА Регнум. Россия и США могли бы запустить совместные проекты по добыче алюминия. Об этом 24 февраля заявил президент РФ Владимир Путин.

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«Мы могли бы вместе с американскими компаниями подумать о совместной работе по этому направлению. Например, в Красноярском крае ещё в советское время были планы строительства новой гидроэлектростанции и создания дополнительных производств по выпуску алюминия», — уточнил Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину.

Российский лидер назвал предложенный проект капиталоёмким. По предварительным оценкам, в настоящее время он будет стоить около 15 млрд долларов.

Как сообщало ИА Регнум, Россия могла бы предложить Соединённым Штатам вести совместную работу в области редкоземельных металлов, подчеркнул Владимир Путин. Президент добавил, что Россия готова работать с иностранными партнёрами в том числе в новых регионах, которые вернулись в состав РФ.

Москва и Вашингтон в рамках переговоров по Украине обсуждают крупные экономические проекты, подтвердил 24 февраля президент США Дональд Трамп. Он отметил, что Вашингтон не должен терять деньги из-за помощи Киеву. Сделка по редкоземельным металлам позволит это исправить и поможет Украине развиваться после завершения конфликта, добавил Трамп.