Вашингтон, 25 февраля, 2025, 00:19 — ИА Регнум. Во время общения журналистов с президентами США и Франции Дональдом Трампом и Эммануэлем Макроном 24 февраля в Белом дома произошёл дипломатический казус, который не остался незамеченным пользователями Сети. Момент, как Макрон пытается оттолкнуть руку Трампа оказался на видео со встречи политиков в соцсети X.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп и Эммануэль Макрон

На кадрах видно, как французский президент потрогав своё лицо, улыбаясь, кладет руку на колено американскому коллеге. Живой разговор с прессой продолжается и уже Трамп пытается также положить руку на колено Макрону. Но президент Франции старается пресечь это, перехватывает ладонь и отталкивает руку Дональда Трампа, которому всё же удалось прикоснуться. Лидеры некоторое время, держась за руки, ими трясут в воздухе.

Как сообщало ИА Регнум, Трамп отказался встречать Макрона, прибывшего 24 февраля в Белый дом. На опубликованном видео прибытия Макрона видно, как автомобиль с американским и французским флагами подъезжает ко входу в здание, однако после нескольких звуковых сигналов Трамп не выходит встречать французского президента. В итоге Макрон вошёл в здание самостоятельно.

Журналист радио RFI Дэвид Томпсон в соцсети X заявил, что такое поведение Трампа даёт представление о «значимости» Франции для США.

Французский политик и глава партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян назвал «унижением» отказ Дональда Трампа встретить Эммануэля Макрона у Белого дома. Политик призвал как можно быстрее провести президентские выборы в стране, чтобы вернуть Франции независимость.