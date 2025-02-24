Москва, 25 февраля, 2025, 00:03 — ИА Регнум. Россия и США могли бы принять решение о сокращении оборонных расходов на 50%, а позже и Китай мог бы присоединиться. Об этом 24 февраля заявил президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину.

kremlin.ru Владимир Путин

«Мы могли бы договориться с Соединёнными Штатами, мы не против. Мне кажется, что идея хорошая: Соединённые Штаты сократили бы на 50% и мы сократили бы на 50%, а Китайская Народная Республика потом бы присоединилась, если захочет», — пояснил российский лидер.

По словам Путина, это хорошее предложение, в России готовы к дискуссиям на эту тему. При этом глава государства не стал комментировать, как к этому отнесутся в Китае. Тем более, что со стороны Вашингтона Пекину уже поступали «разные заходы» по поводу стратегических наступательных вооружений, напомнил Путин.

Как сообщало ИА Регнум, 23 января президент США Дональд Трамп заявил, что американская сторона заинтересована в сокращении ядерных арсеналов, однако готова пойти на это только с Россией и Китаем. По утверждению главы Белого дома, в Вашингтоне считают хорошими шансы на заключение нового соглашения.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 24 января отметил, что Россия заинтересована в начале переговорного процесса в сфере контроля над вооружениями. Однако в нынешних условиях нужно учитывать ядерные потенциалы всех стран, подчеркнул он.

Попытки Дональда Трампа прийти к соглашению о ядерном разоружении с Россией и Китаем обречены на провал, утверждал 5 февраля исполнительный директор американской Ассоциации по контролю над вооружениями Дарел Кимбалл. По его мнению, интерес и готовность Трампа — это хорошо, однако всё равно необходимо представить эффективную стратегию сокращения ядерных вооружений.