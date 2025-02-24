Москва, 24 февраля, 2025, 23:44 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин со ссылкой на российские данные заявил, что рейтинг главы киевского режима Владимира Зеленского на Украине в два раза ниже, чем у бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

Zuma\TASS Владимир Зеленский и Валерий Залужный

В программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» Путин сообщил, что российские данные носят объективный характер. По его словам, рейтинг Зеленского ровно в два раза меньше, чем у его ближайшего возможного политического соперника.

«Господин Залужный — бывший командующий Вооруженными силами Украины», — пояснил Владимир Путин.

Как сообщало ИА Регнум, Зеленский проиграет Залужному в случае проведения выборов украинского президента. Такое мнение 20 февраля высказало издание Economist, ссылаясь на опрос общественного мнения.

По данным издания, в январе опрос общественного мнения показал, что доверие к Зеленскому упало до 52%. Это стало самым низким показателем за всё время конфликта на Украине. Ранее было 90%.

Сам Залужный при вопросе о своем участии в возможных выборах президента Украины ушел от ответа. Он назвал разговор о голосовании неуместным и отметил, что сможет говорить об этом, когда наступят соответствующие условия.

Ранее президент США Дональд Трамп назвал Зеленского «диктатором без выборов» за отказ провести президентские выборы в стране. По мнению американского лидера, Зеленскому лучше поторопиться, иначе он потеряет государство.