Москва, 24 февраля, 2025, 23:36 — ИА Регнум. Приказы главы киевского режима Владимира Зеленского ведут к неоправданно большим потерям. Он становится токсичной фигурой для украинской армии и общества, заявил 24 февраля президент России Владимир Путин.

Сергей Гунеев/РИА Новости Владимир Зеленский

«Сегодняшний глава киевского режима становится токсичной фигурой для вооружённых сил Украины, потому что он даёт нелепые приказы, продиктованные не соображениями военного характера, а политического. При этом непонятно на чём (Они. — Прим. ред.) основаны. Это ведёт к большим неоправданным, катастрофическим потерям для украинской армии», — уточнил российский лидер в интервью журналисту Павлу Зарубину.

Глава государства добавил, что Зеленский является фактором разложения армии, общества и государства. К тому же он загнал себя в тупик указом о запрете переговоров с Россией по мирному договору, прекратил эти переговоры, отметил Путин.

Как сообщало ИА Регнум, в конце января президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова вести переговоры об урегулировании конфликта на Украине с кем угодно, но Зеленский не имеет юридических прав подписывать никакие соглашения, так как утратил легитимность после завершения президентского срока в мае 2024 года.

Президент США Дональд Трамп 18 февраля поддержал необходимость проведения президентских выборов на Украине. По его словам, Зеленского поддерживают только 4% украинцев. 19 февраля американский лидер также назвал Зеленского диктатором из-за его отказа от выборов.