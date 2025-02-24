Москва, 24 февраля, 2025, 23:24 — ИА Регнум. Россия могла бы предложить Соединённым Штатам вести совместную работу в области редкоземельных металлов. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину.

Илья Наймушин/РИА Новости

Глава государства подчеркнул, что речь идёт о партнёрстве не только с административными и правительственными структурами США, но и с американскими компаниями, которые проявили бы интерес к совместной работе в этом направлении.

При этом президент добавил, что Россия готова работать с иностранными партнерами в том числе в новых российских регионах, которые вернулись в состав Российской Федерации.

Как сообщало ИА Регнум, Россия обладает множеством ценностей, представляющих интерес для США, включая редкоземельные элементы, заявил 24 февраля американский лидер Дональд Трамп. Он добавил, что у США также есть «вещи», которые могли бы быть интересны России.

Путин 24 февраля из подмосковной резиденции Ново-Огарево провёл совещание по развитию отрасли редкоземельных металлов. По словам президента, России необходимо выстроить полный цикл от поиска и разработки таких месторождений и добычи ресурсов до глубокой их переработки и выпуска высокотехнологичной продукции. Страна располагает всем необходимым для начала этого процесса, подчеркнул глава государства.