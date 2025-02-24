Москва, 24 февраля, 2025, 23:20 — ИА Регнум. Возможное соглашение по редкоземельным металлам и другим ресурсам между США и Украиной никак не касается России. Об этом 24 февраля заявил президент Владимир Путин.

Михаил Метцель/РИА Новости Президент РФ Владимир Путин

«Нас это не касается. Никак (возможное соглашение) не оцениваю. Даже думать не хочу на эту тему», — пояснил глава государства в интервью журналисту Павлу Зарубину.

По словам Путина, нужно оценить данные ресурсы и насколько это реально.

Российский лидер добавил, что редкие и редкоземельные металлы очень важны для современных отраслей экономики. В настоящее время в России мало пока в этом направлении делается, необходимо делать больше, подчеркнул Путин.

Как передавало ИА Регнум, 3 февраля президент США Дональд Трамп заявил о заинтересованности в добыче редкоземельных металлов на Украине. Глава киевского режима Владимир Зеленский 19 февраля назвал детали предложенного соглашения. По его словам, США требуют от Украины компенсацию в размере 500 млрд долларов в виде полезных ископаемых за оказанную ранее помощь. Он уточнил, что в документе отсутствуют гарантии безопасности. Такой вариант соглашения Зеленский подписать отказался.

Украинские СМИ 22 февраля сообщили, что новый проект США по полезным ископаемым оказался жёстче предыдущего. Вашингтон включил в соглашение, кроме минеральных ресурсов, также газ и нефть, отмечалось в публикациях. Американская сторона при этом подчеркнула, что сделка носит коммерческий характер и не предусматривает политических обязательств, включая гарантии безопасности для Киева.

24 февраля британский телеканал SkyNews анонсировал скорую встречу Трампа с Зеленским для подписания сделки по ресурсам.