Вашингтон, 24 февраля, 2025, 23:15 — ИА Регнум. Россия обладает множеством ценностей, представляющих интерес для США, включая редкоземельные элементы. Об этом заявил 24 февраля американский лидер Дональд Трамп перед переговорами в Белом доме с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

CNP/AdMedia/Global Look Press Дональд Трамп

Трамп заявил, что Россия самая большая по площади и богатая, у неё есть «ценные товары».

«Пытаемся заключить несколько сделок по экономическому развитию. У России есть много того, что мы хотим, а там посмотрим. Не знаю, удастся ли это осуществить, но мы бы с удовольствием это сделали. Знаете, у них огромное количество редкоземельных элементов», — ответил Трамп на вопрос о крупных сделках с Россией, связанных с экономической сферой.

Он добавил, что у США также есть «вещи», которые могли бы быть интересны России.

При этом президента США акцентировал, что на первом плане прекращение войны.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин 24 февраля из подмосковной резиденции Ново-Огарево провёл совещание по развитию отрасли редкоземельных металлов. По словам Путина, России необходимо выстроить полный цикл от поиска и разработки таких месторождений и добычи ресурсов до глубокой их переработки и выпуска высокотехнологичной продукции. Страна располагает всем необходимым для начала этого процесса, подчеркнул глава государства.

Трамп 24 февраля заявил, что в ближайшее время встретится с главой киевского режима Владимиром Зеленским, чтобы подписать соглашение о полезных ископаемых.