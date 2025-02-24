Москва, 24 февраля, 2025, 23:03 — ИА Регнум. По итогам визита в Турцию министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова стороны условились поддерживать политический диалог, в том числе по украинскому кризису и другим представляющим взаимный интерес темам международных отношений. Об этом 24 февраля сообщила пресс-служба МИД РФ.

Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

Лавров 24 февраля находился с визитом в Анкаре, где был принят президентом республики Реджепом Тайипом Эрдоганом и министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом.

«В ходе состоявшихся встреч и бесед была подтверждена приверженность России и Турции реализации ранее достигнутых на высшем уровне договоренностей по всему спектру поступательного развития двустороннего взаимовыгодного многопланового сотрудничества», — подчеркнули в российском внешнеполитическом ведомстве.

Особое внимание в ходе встреч стороны уделили проблеме сирийского урегулирования и положению дел в зоне палестино-израильского конфликта.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 23 февраля Лавров прибыл в Анкару с рабочим визитом. 24 февраля глава российского МИД встретился с турецким коллегой Хаканом Фиданом, чтобы обсудить переговорный процесс по Украине и ситуацию на Ближнем Востоке, в частности в Сирии. По итогам переговоров с турецким министром Лавров назвал условия прекращения боевых действий на Украине. Он отметил, что боевые действия будут прекращены только тогда, когда переговоры дадут твёрдый устойчивый результат. По словам Лаврова, Россия не одобрит прекращение огня по линии соприкосновения без конкретных договорённостей.