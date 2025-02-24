Вашингтон, 24 февраля, 2025, 22:46 — ИА Регнум. Глава Белого дома Дональд Трамп подчеркнул, что намерен провести встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. При этом он отметил, что детали в процессе проработки.

Михаил Метцель/ТАСС Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп

«Мы прорабатываем все детали, но да, в какой-то момент я также встречусь с президентом Путиным», — заявил Трамп 24 февраля журналистам.

Также американский лидер ранее говорил, что может посетить Москву при условии урегулирования конфликта на Украине. Однако 9 мая — слишком ранняя дата для этого визита.

Как сообщало ИА Регнум, 21 февраля газета Le Point написала, что Трамп может посетить Москву 9 мая и вместе с Путиным принять участие в праздновании 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

У российской стороны после проведения переговоров с представителями США в Эр-Рияде не появилось понимания того, что представляет собой «мирный план» Дональда Трампа, заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

Американский президент 22 февраля заявил, что новые переговоры между представителями США и России начнутся 25 февраля в Саудовской Аравии. Рябков в свою очередь сообщил, что никакой подготовки к новым российско-американским переговорам в Эр-Рияде, о которой ранее сообщал ряд западных СМИ, не ведется.