Москва, 24 февраля, 2025, 22:40 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин из подмосковной резиденции Ново-Огарево провёл совещание по развитию отрасли редкоземельных металлов. Мероприятие состоялось вечером 24 февраля в формате видеосвязи.

Алексей Бабушкин/РИА Новости Президент РФ Владимир Путин

В совещании приняли участие первый заместитель председателя правительства Денис Мантуров, заместитель председателя правительства Дмитрий Патрушев, заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин, министр промышленности и торговли Антон Алиханов, министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов, генеральный директор государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» Алексей Лихачёв.

Глава государства напомнил, что поднимал тему редкоземельных металлов на прошедшем Форуме будущих технологий. По словам Путина, России необходимо выстроить полный цикл от поиска и разработки таких месторождений и добычи ресурсов до глубокой их переработки и выпуска высокотехнологичной продукции. Страна располагает всем необходимым для начала этого процесса, подчеркнул президент.

Как сообщало ИА Регнум, Форум будущих технологий проходил в Москве с 20 по 21 февраля. Мероприятие проводится ежегодно с 2023 года с участием президента России и при поддержке правительства. Его оператором выступил фонд «Росконгресс». На выставке были представлены разработки высокотехнологичных предприятий и стартапов, которые развивают наукоемкие производства.

России необходимо добиться превосходства в химии и производстве новых материалов, а также предлагать конкурентные по качеству инновационные продукты, отметил 21 февраля Владимир Путин на пленарном заседании Форума будущих технологий. Он подчеркнул, что Россия должна стремиться предлагать конкурентные по цене и качеству решения и продукты. При этом они должны быть инновационными.