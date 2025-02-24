Москва, 24 февраля, 2025, 22:37 — ИА Регнум. Число стран, поддерживающих антироссийскую резолюцию Генассамблеи ООН по Украине, с 2022 года упало со 141 до 93, передает «РИА Новости».

Presidential Office of Ukraine/Global Look Press

За украинскую резолюцию проголосовали 24 февраля 93 страны, 18 — против, 65 представителей стран воздержались. Среди проголосовавших против были в том числе Белоруссия, Израиль, Венгрия и России.

При этом схожая резолюция, одобренная в марте 2022 года, была поддержана 141 государством. Тогда пять стран воздержались, а 35 голосовали против.

Как сообщало ИА Регнум, ГА ООН 24 февраля приняла сразу две резолюции по украинскому конфликту, одна из которых была инициирована Украиной, а другая — США (с поправками, предложенными странами ЕС).

Вашингтон впервые отказался поддержать и призвал отозвать составленный ЕС и Украиной проект антироссийской резолюции и предложил ГА свой документ, названный «Путь к миру».

20 февраля Financial Times написала, что США выступили против использования формулировки «агрессор» в отношении России в новом коммюнике. В материале уточняется, что таким образом президент США Дональд Трамп хочет максимально дистанцироваться от позиции своего предшественника Джо Байдена. По мнению помощников американского лидера, отказ от подобных формулировок поможет в разрешении конфликта на Украине.

Кроме того, 13 февраля американский лидер признал, что желание западных стран включить Украину в состав НАТО стало одной из причин, побудивших РФ начать специальную военную операцию на Украине. Трамп заявил, что в военном конфликте на Украине виновата не Россия, а неверные высказывания Байдена и главы киевского режима Владимира Зеленского.