Вашингтон, 24 февраля, 2025, 22:23 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп заявил, что может посетить Москву при условии урегулирования конфликта на Украине. Однако 9 мая — слишком ранняя дата для этого визита, отметил американский лидер.

CNP/AdMedia/Global Look Press Президент США Дональд Трамп

«Не знаю насчёт 9 мая, думаю, это слишком рано. В подходящее время я бы приехал в Москву», — уточнил Трамп после переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Белом доме.

Он добавил, что при его подходе конфликт на Украине мог бы завершиться за несколько недель.

Как сообщало ИА Регнум, 21 февраля французская газета Le Point написала, что Трамп может посетить Москву 9 мая и вместе с президентом России Владимиром Путиным принять участие в праздновании 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Авторы статьи утверждали, что совместное участие двух лидеров в праздновании 80-летия Победы станет их «совместным триумфом».

Владимир Путин будет рад приветствовать Дональда Трампа на 9 Мая в Москве, подчёркивал 13 февраля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Трамп при этом заявил об отсутствии планов посещать Москву на 80-летие Победы.