Москва, 24 февраля, 2025, 22:21 — ИА Регнум. Вечером 24 февраля за полчаса силами противовоздушной обороны над регионами России было уничтожено три беспилотника ВСУ.

РИА Новости

По информации Минобороны, с 20:00 до 20:30 мск были ликвидированы два беспилотника над акваторией Черного моря и один БПЛА сбили в небе над Брянской областью.

Как сообщало ИА Регнум, на Украине нанесли удары в направлении двух аэродромов ВСУ, информировал 24 февраля координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.

Утром 23 февраля средства ПВО армии России ликвидировали 10 украинских беспилотников над тремя регионами страны. Из этого числа шесть дронов сбили над территорией Орловской области, три БПЛА — в Тульской области и еще один беспилотник — над Курской областью.

Силы противовоздушной обороны (ПВО) Вооруженных сил России за 22 февраля уничтожили четыре французские бомбы Hammer и 73 дрона украинских формирований в зоне проведения СВО.

В ночь 23 февраля российские силы ПВО сбили 20 БПЛА украинских формирований в небе над Россией. Пять беспилотников из этого числа сбили над Орловской областью, по четыре — в небе над Белгородской и Курской областями, три дрона — над Липецкой областью и по два БПЛА были уничтожены над территориями Тульской и Воронежской областей.