* — физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов, физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 24 февраля, 2025, 21:52 — ИА Регнум. Федеральная налоговая служба приостановила операции по счетам актёра Артура Смольянинова (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов, физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом). Соответствующие данные содержатся в сервисе автоматической проверки контрагентов «Контур. Фокус».

Кирилл Каллиников/РИА Новости Артур Смольянинов (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов, физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом)

«Действующие решения о приостановлении по указанному налогоплательщику имеются», — говорится в карточке со сведениями о наличии решений о приостановке операций по счетам лица, передаёт «РИА Новости».

Основанием для принятия решения стало непредставление налогоплательщиком налоговой декларации в течение двадцати дней по истечении установленного срока, сказано в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, осенью 2022 года Смольянинов эмигрировал в Латвию. В РФ в отношении него возбудили уголовное дело по статье о дискредитации армии России. В январе 2023 года Смольянинов заявил о готовности участвовать в боевых действиях на стороне ВСУ и объявил, что сможет тайно выступить перед украинскими военными.

В РФ суд заочно арестовал актёра на два месяца, в январе 2023 года Смольянинов был включён в список иноагентов, а в мае 2024 года — в перечень террористов и экстремистов.

В ноябре 2024 года сообщалось, что ФНС заблокировала счета уехавшего после начала СВО в Армению бывшего сценариста программы «Вечерний Ургант» комика Гарика Оганисяна. Также Оганисяну может грозить уголовное дело по статье об оправдании терроризма, отмечалось в публикации. В апреле 2023 года Оганисян и комик Александр Долгополов высмеяли теракт, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский, и председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил провести проверку в отношении обоих.