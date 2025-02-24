Вашингтон, 24 февраля, 2025, 21:38 — ИА Регнум. Конфисковать замороженные российские активы невозможно, это противоречит международному праву, заявил 24 февраля президент Франции Эммануэль Макрон.

Сергей Корсун ИА Регнум

«Невозможно забрать замороженные российские активы, это противоречит международному праву», — сказал Макрон на встрече с президентом США Дональдом Трампом.

Он заявил, что вопрос о замороженных активах РФ должен стать частью переговоров по урегулированию украинского конфликта.

Также в ходе встречи с Трампом Макрон отметил, что Париж и Лондон разработали стратегию обеспечения безопасности Киева, которая может предусматривать направление военных контингентов в зону конфликта.

Ранее 24 февраля министр иностранных дел Литвы Кестутис Будрис заявил, что Евросоюз должен уже в марте принять решение о передаче Украине замороженных российских активов, чтобы потом «не сидеть с разведёнными руками».

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупреждала, что ЕС в полной мере ощутит ответные меры Москвы в случае, если доходы от замороженных российских активов передадут киевскому режиму. Президент РФ Владимир Путин, в свою очередь, отмечал, что присвоение Западом российских средств и использование их против России не останутся безнаказанными.

Как передавало ИА Регнум, ранее в феврале председатель Банка России Эльвира Набиуллина сообщала, что в 2024 году было разморожено около 570 млрд рублей российских активов. Глава ЦБ добавила, что какие-то «большие схемы» по разморозке активов частных инвесторов в настоящее время не обсуждаются, а попытки восстановить законные права россиян продолжаются.