Вашингтон, 24 февраля, 2025, 21:10 — ИА Регнум. Конфликт на Украине может перерасти в третью мировую войну, и Вашингтон намерен не допустить такого развития событий, заявил 24 февраля президент США Дональд Трамп.

Станислав Красильников/РИА Новости

Он допустил возможность урегулирования конфликта в течение нескольких ближайших недель.

Президент США также отметил, что ведёт «серьёзные обсуждения» окончания конфликта на Украине с президентом России Владимиром Путиным. Переговоры продвигаются очень хорошо, сказал Трамп.

Как передавало ИА Регнум, ранее 24 февраля Вашингтон впервые отказался поддержать и призвал отозвать составленный ЕС и Киевом проект антироссийской резолюции по ситуации на Украине и предложил на рассмотрение Генассамблеи ООН свой документ, названный «Путь к миру». В нём отмечалось, что главной целью международной организации является поддержание глобального мира и урегулирование споров.

12 февраля Путин провёл телефонный разговор с Трампом. Обсуждались вопросы двусторонних отношений, а также тема урегулирования ситуации на Украине. Лидеры двух стран согласились с тем, что украинский конфликт может быть решен путём переговоров.

18 февраля в Эр-Рияде прошли переговоры представителей России и США, посвящённые восстановлению отношений двух стран. Также обсуждалась тема Украины. По итогам встречи министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия и США назначат представителей для консультаций по теме украинского урегулирования. По словам главы МИД, процесс будет запущен в ближайшее время.

Путин ранее заявил, что Москва готова к переговорам по Украине, но целью диалога должен быть долгосрочный мир, а не перемирие. Глава государства отмечал, что одним из условий для переговоров будет заявление киевского режима об отказе от планов вступить в НАТО. Также для начала переговоров Киев должен признать территориальные реалии и вывести войска с территории регионов, которые вернулись в состав России в 2022 году.

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