Москва, 24 февраля, 2025, 20:41 — ИА Регнум. Российские средства противовоздушной обороны ликвидировали 12 беспилотников Вооружённых сил Украины (ВСУ) над территорией Крыма, над акваторией Чёрного моря и над Орловской и Брянской областями. Об этом 24 февраля сообщило Минобороны РФ в Telegram-канале.

РИА Новости

«С 17.25 до 19.45 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 12 украинских беспилотных летательных аппаратов: по пять БПЛА — над территорией Республики Крым и над акваторией Черного моря и по одному БПЛА — над территориями Орловской и Брянской областей», — сказано в публикации оборонного ведомства.

Как передавало ИА Регнум, за ночь дежурные средства ПВО сбили 22 украинских беспилотника над российскими регионами. 16 беспилотников были уничтожены над Орловской областью, три — над Брянской, еще два БПЛА — над Рязанской областью и один беспилотник над Республикой Крым.

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