Нью-Йорк, США, 24 февраля, 2025, 20:57 — ИА Регнум. Генеральная Ассамблея (ГА) ООН 24 февраля приняла сразу две резолюции по украинскому конфликту, одна из которых была инициирована Украиной, а другая — США (с поправками, предложенными странами ЕС).

Michael Kappeler/Global Look Press

За резолюцию, инициированную Украиной, проголосовали 93 страны, 18 были против, 65 воздержались. В документе содержится призыв к России вывести войска с территории Украины. Вторжение ВСУ в Курскую область и украинские террористические атаки против мирного населения не осуждаются и не упоминаются.

За резолюцию США, с внесёнными в нее странами ЕС поправками, проголосовали 93 страны, 8 были против, 73 воздержались. ГА отклонила поправку РФ с призывом «устранения коренных причин» кризиса.

Как передавало ИА Регнум, Вашингтон впервые отказался поддержать и призвал отозвать составленный ЕС и Украиной проект антироссийской резолюции и предложил ГА свой документ, названный «Путь к миру». В нём отмечается, что главной целью международной организации является поддержание глобального мира и урегулирование споров.

20 февраля Financial Times сообщила, что США выступили против использования формулировки «агрессор» в отношении России в новом коммюнике. В материале уточняется, что таким образом Дональд Трамп хочет максимально дистанцироваться от позиции своего предшественника Джозефа Байдена. По мнению помощников американского лидера, отказ от подобных формулировок поможет в разрешении конфликта на Украине, отмечалось в сообщении.

Кроме того, 13 февраля американский лидер признал, что желание западных стран включить Украину в состав НАТО стало одной из причин, побудивших РФ начать специальную военную операцию на Украине. Трамп заявил, что в военном конфликте на Украине виновата не Россия, а неверные высказывания Байдена и главы киевского режима Владимира Зеленского.