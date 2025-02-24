Вашингтон, 24 февраля, 2025, 20:15 — ИА Регнум. Москва и Вашингтон в рамках переговоров по Украине обсуждают крупные экономические проекты, заявил 24 февраля президент США Дональд Трамп.

CNP/AdMedia/Global Look Press Дональд Трамп

«Я веду серьёзные переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным относительно окончания противостояния, а также о крупных сделках по экономическому развитию, которые будут заключены между США и Россией», — написал Трамп на странице в соцсети Truth Social.

Глава Белого дома отметил, что Вашингтон не должен терять деньги из-за помощи Киеву и заявил, что сделка по редкоземельным металлам позволит это исправить и поможет Украине развиваться после завершения конфликта. Ранее глава Белого дома потребовал от Украины гарантировать безопасность вложенных в страну средств, так как она в какой-то момент «может стать Россией». Он отметил, что киевский режим располагает доступом к запасам редкоземельных металлов и это могло бы стать предметом обмена.

Как передавало ИА Регнум, замглавы МИД РФ Сергей Рябков 23 февраля заявил, что встреча представителей России и США по теме раздражителей в двусторонних отношениях пройдёт в конце следующей недели. Ранее, 18 февраля в Эр-Рияде прошли российско-американские переговоры, посвященные отношениям двух стран.

Со стороны России в них участвовали глава МИД Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, гендиректор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Американскую сторону представляли глава Госдепа Марко Рубио, советник по нацбезопасности Майк Уолтц и спецпосланник президента по отношениям с РФ Стив Уиткофф.

12 февраля президент России и его американский коллега провели телефонный разговор. Они согласились с тем, что украинский конфликт возможно урегулировать путём переговоров. Главы государств также договорились о продолжении личных контактов, в том числе об организации двусторонних встреч.