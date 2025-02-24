Париж, 24 февраля, 2025, 20:32 — ИА Регнум. Французский политик и глава партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян назвал «унижением» отказ президента США Дональда Трампа встретить Эммануэля Макрона у Белого дома, следует из сообщения политика на его странице в соцсети Х.

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«Какое унижение после стольких лет раболепства. Когда Франция перестает мыслить самостоятельно, вот чем это заканчивается», — написал Дюпон-Эньян.

Политик призвал как можно быстрее провести президентские выборы в стране, чтобы вернуть Франции независимость.

Как передавало ИА Регнум, американский лидер отказался встречать Макрона, прибывшего 24 февраля в Белый дом. На опубликованной записи прибытия Макрона в Белый дом видно, как автомобиль с американским и французским флагами подъезжает ко входу в здание, однако после нескольких звуковых сигналов Трамп не выходит встречать французского президента. В итоге Макрон вошёл в здание самостоятельно.

Журналист радио RFI Дэвид Томпсон в соцсети X заявил, что такое поведение Трампа даёт представление о «значимости» Франции для США.

Ранее сообщалось, что Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер приняли решение лично посетить Белый дом, чтобы уговорить Трампа включить страны Европы в переговорный процесс по Украине. Визит Стармера в США также намечен на эту неделю, 24 февраля — 2 марта.