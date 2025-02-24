Вашингтон, 24 февраля, 2025, 20:25 — ИА Регнум. Вашингтон призвал отозвать составленный Евросоюзом и Украиной проект антироссийской резолюции и предложил Генеральной Ассамблее (ГА) ООН проект, который уравнивает действия Киева и Москвы. Об этом 24 февраля сообщило издание Financial Times.

IMAGO/Thomas Trutschel/Global Look Press

Как передавало ИА Регнум, ранее США впервые отказались поддержать антироссийский проект резолюции Генассамблеи ООН по Украине. Вместо этого Вашингтон предложил свой вариант, названный «Путь к миру». В нём отмечается, что главной целью международной организации является поддержание глобального мира и урегулирование споров. РФ внесла свою поправку в резолюцию, призвав устранить коренные причины конфликта.

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