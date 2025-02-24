Белгород, 24 февраля, 2025, 20:04 — ИА Регнум. Житель Волоконовского района Белгородской области получил ранения в результате атаки беспилотника Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом 24 февраля сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

«В селе Тишанка в результате атаки дрона по территории частного домовладения ранен мужчина. Пострадавшего со множественными осколочными ранениями ног бригада СМП (скорой медицинской помощи. — Прим. ред.) доставляет в Валуйскую ЦРБ», — написал он в Telegram-канале.

Пострадавшему оказывается вся необходимая помощь, отметил Гладков. На месте работают оперативные службы, информация о последствиях атаки противника уточняется.

Ранее 24 февраля российские средства противовоздушной обороны сбили несколько воздушных целей над Белгородом, а также Белгородским и Борисовским районами области. Информация о пострадавших и повреждениях не поступала.

Также Гладков информировал об атаках ВСУ в трёх населённых пунктах региона. В посёлке Малиновка Белгородского района в результате детонации FPV-дрона загорелась кровля здания социального объекта, возгорание ликвидировали. В Волоконовском районе противник атаковал село Борисовка двумя дронами, были повреждены коммерческий объект и припаркованный автомобиль. В селе Тишанка в результате вражеского обстрела были выбиты окна, посечены кровли четырёх частных домовладений и двух объектов торговли.

Как передавало ИА Регнум, 23 февраля украинские формирования атаковали сёла пяти муниципалитетов Белгородской области — Шебекинского и Грайворонского округов, а также Белгородского, Борисовского и Волоконовского районов. Пострадавших не было, повреждения получили два автомобиля и шесть частных домовладений.