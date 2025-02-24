Севастополь, 24 февраля, 2025, 19:55 — ИА Регнум. В крупном спальном районе Севастополя упал беспилотник ВСУ, сообщил 24 февраля губернатор города Михаил Развожаев.

Евгений Биятов/РИА Новости

Беспилотник был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ), рассказал Развожаев в своём Telegram-канале.

«Наши военные дежурными силами РЭБ подавили БПЛА, он упал в районе проспекта Победы. БПЛА без боевого заряда, по предварительной версии — это разведывательный беспилотник, спустился на парашюте, поэтому его обнаружение было затруднено, сработали автоматические системы радиоэлектронной борьбы», — отметил губернатор.

На месте падения дрона работают спасатели, а также сотрудники полиции и Росгвардии. По предварительным данным, люди не пострадали, повреждения получил фасад одного из домов, отметил Развожаев. Он напомнил о необходимости звонить по номеру 112 в случае обнаружения опасных объектов.

Как передавало ИА Регнум, 23 февраля губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил, что средства радиоэлектронной борьбы подавили два беспилотника противника над территорией региона. Пострадавших и разрушений, по предварительным данным, не было.

В ночь на 24 февраля средства ПВО сбили 22 дрона ВСУ над территорией четырёх российских регионов. 16 беспилотников были уничтожены над Орловской областью, три — над Брянской, два БПЛА — над Рязанской областью и один — над Республикой Крым.