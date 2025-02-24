Сеул, 24 февраля, 2025, 19:46 — ИА Регнум. Южная Корея решила отменить ограничения на поставку медицинского оборудования в Россию. Об этом сообщиломинистерство промышленности, торговли и ресурсов республики.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

«С 28 февраля вступает в силу проект изменений «Уведомления об экспорте и импорте стратегических материалов». Экспорт в Россию медицинского оборудования в исключительном порядке освобождается от необходимости получения индивидуальных разрешений», — говорится в сообщении.

В южнокорейском ведомстве уточнили, что ограничения решили снять из-за жалоб национальных экспортёров на сложности при торговле с российской стороной. При этом ограничения снимут только в отношении оборудования, которое маловероятно может быть использовано в военных целях, например, аппараты для рентгенологии.

На часть медицинского оборудования теперь необходимо будет иметь лишь базовые документы для экспорта, однако значительная часть товаров останется под санкциями, а для экспорта такого рода продукции необходимо будет всё так же получать индивидуальные разрешения.

Как передавало ИА Регнум, 15 февраля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Кремль пока не фиксировал сигналов о стремлении компаний из Южной Кореи и Японии возобновить деятельность в России. Президент России Владимир Путин призвал внимательнее отнестись к вопросу возвращения ушедших с рынка РФ западных и азиатских компаний, чтобы не утратить приобретенный после их ухода потенциал.