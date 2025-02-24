Москва, 24 февраля, 2025, 19:53 — ИА Регнум. Проект постановления о продлении полномочий главы киевского режима Владимира Зеленского провалился на голосовании в Верховной раде из-за конфликта внутри украинских элит, заявил политолог, директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Денис Денисов в разговоре с ИА Регнум.

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Депутат Верховной Рады Ярослав Железняк 24 февраля сообщил в своём Telegram-канале, что парламентарии не поддержали проект постановления о продлении полномочий Зеленского до вступления в должность новоизбранного главы украинского государства. Железняк заявил, что поддержка демократии на Украине провалилась.

«Основной смысл постановления заключался в таком символизме. Это ведь не юридически обязывающий документ. Он, по сути своей, лозунгового характера. Так вот, он был необходим для того, чтобы продемонстрировать, что парламент Украины солидарен с главой режима, с его администрацией и считает, что выборы можно проводить на Украине только после завершения конфликта», — разъяснил эксперт.

Но даже формулировка о завершении конфликта очень расплывчата и её можно воспринимать по-разному, отметил специалист. По его словам, такая неточность может означать как договоренность о прекращении огня, то есть заморозку конфликта, так и совершенно иное содержание.

«Но, как мы видим, не нашлось необходимого количества голосов вообще, чтобы проголосовать за это постановление. А это уже объясняется другими факторами, связанными и с тем, что и партия Зеленского не такая уже монолитная, какой была в 2019 году. И очень много оппозиционных политических сил находится в парламенте, в частности с которыми ведется фактически откровенная война на внутреннем фронте», — рассказал Денисов.

По мнению политолога, провал голосования по данному постановлению не будет иметь никаких последствий, так как это не какой-то принципиальный документ, который мог бы значительно расколоть политические силы. А также вряд ли будут проводиться какие-то организационные мероприятия в Раде, вроде изгнания депутатов, заявил эксперт.

«По тем социологическим исследованиям, которые проводятся последние месяцы, мы же и так видим, что Зеленский не является лидером электоральных симпатий. Его администрация, его политическая вертикаль воспринимается далеко не всеми жителями Украины, как вертикаль, которая работает с позитивом в стране», — уточнил специалист.

Однако Денисов уточнил, что определенная поддержка у главы киевского режима всё-таки есть, но большинство жителей страны просто сильно устали от конфликта. Такие люди крайне негативно воспринимают любые помехи на пути к миру и к их нормальной жизни, а Зеленский как раз этим помехами активно занимается, подытожил политолог.

Как передавало ИА Регнум, 18 февраля президент США Дональд Трамп поддержал необходимость проведения президентских выборов на Украине. По его словам, Зеленского поддерживают только 4% украинцев. 19 февраля американский лидер также назвал Зеленского диктатором из-за его отказа от выборов.

В январе президент РФ Владимир Путин отмечал, что Россия готова вести переговоры по урегулированию конфликта на Украине с кем угодно, однако Зеленский не имеет юридических прав подписывать какие-либо соглашения, поскольку он утратил легитимность после завершения президентского срока в мае 2024 года. В конституции Украины нет указаний о продлении полномочий президента даже в условиях военного положения, подчеркнул Путин.