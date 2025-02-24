Москва, 24 февраля, 2025, 19:32 — ИА Регнум. В России стартовал конкурс наставников патриотического воспитания «Быть, а не казаться!», в котором смогут принять участие студенты, педагоги, участники боевых действий или же руководители патриотических проектов. Об этом сообщается в Telegram-канале Росмолодёжи.

Михаил Воскресенский/РИА Новости

Целью конкурса является распространение и поддержка лучших практик патриотического воспитания в стране, а также выявление новых лидеров мнений в данной отрасли, в том числе и среди участников спецоперации.

«Конкурс наставников патриотического воспитания «Быть, а не казаться!» подтвердил свою актуальность и востребованность. Особенно важно участие в проекте ветеранов СВО. Они передают ребятам ценные знания и навыки, своим примером вдохновляют молодое поколение. Для детей и подростков такое общение с настоящими героями имеет огромное значение — оно формирует уважение к подвигам защитников Родины и укрепляет патриотический дух», — отметил Герой России, председатель правления «Движения первых» Артур Орлов.

В 2025 году участники конкурса смогут соревноваться в пяти номинациях, среди которых «Начинающий наставник», «Опытный наставник», «Наставник лидер», «СВОй наставник» и «Наставник на службе». Специальной внеконкурсной номинацией станет «Заслуженный наставник» для инструкторов, педагогов, методистов со стажем работы в сфере патриотического воспитания детей и молодёжи не менее 20 лет или с выдающимися достижениями в наставничестве.

Сам конкурс будет проводиться в три этапа. Сперва участники пройдут заочный отборочный этап, включающий в себя запись видеовизитки и прохождение тестирования для оценки профильных знаний. В полуфинал конкурса пройдут 2000 лучших наставников со всей страны, которые летом в очном формате пройдут круговые собеседования и выполнят тематические задания.

По итогам конкурсных испытаний в финале встретятся 400 участников. На площадке их будут ждать деловая и военно-спортивная игра с прохождением командных испытаний, образовательный блок с экспертным консультированием, открытый урок и защита авторского проекта или методической разработки.

«Военнослужащие и участники специальной военной операции — это те люди, которые обязательно должны быть вовлечены в конкурс. Они уже проявили себя там, где не нужно кем-то казаться, а стоит действительно быть и работать. Это огромный опыт, который мы можем передать подрастающему поколению, людям, которым предстоит формировать будущее нашей страны», — отметил участник президентской программы «Время героев» Александр Урюпин.

Как передавало ИА Регнум, 16 января президент России Владимир Путин подписал указ о проведении Года защитника Отечества. Президент предложил сделать это в связи с 80-летним юбилеем Победы. Он также отметил подвиги и героизм участников специальной военной операции.

23 февраля в ходе награждения военнослужащих президент также отметил, что Россия гордится участниками спецоперации на Украине, их вкладом в дело защиты Родины. Бойцы, участвующие в СВО, отстаивают правду и справедливость, мир и будущее государства, отметил он.