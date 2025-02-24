Анкара, 24 февраля, 2025, 19:31 — ИА Регнум. Переговоры между президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и главой российского МИД Сергеем Лавровым, прибывшим с визитом в Анкару, продлились около часа. Об этом сообщает канцелярия турецкого лидера.

DIA Images/ABACA/ТАСС Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и министр иностранных дел России Сергей Лавров

«Переговоры завершились», — цитирует РИА Новости сообщение канцелярии.

Других подробностей о встрече пока не приводится.

Как передавало ИА Регнум, вечером 23 февраля Лавров прибыл в Анкару с рабочим визитом. На следующий день, 24 февраля, глава российского МИД встретился с турецким коллегой Хаканом Фиданом, чтобы обсудить переговорный процесс по Украине и ситуацию на Ближнем Востоке, в частности в Сирии.

По итогам переговоров с турецким министром Лавров назвал условия прекращения боевых действий на Украине. Он отметил, что боевые действия будут прекращены только тогда, когда переговоры дадут твердый устойчивый результат. Лавров также подчеркнул, что Россия не одобрит прекращение огня по линии соприкосновения без конкретных договорённостей.