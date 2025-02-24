Вашингтон, 24 февраля, 2025, 19:15 — ИА Регнум. Некоторые из окружения президента США Дональда Трампа хотят заменить главу киевского режима Владимира Зеленского на более сговорчивого политика, передаёт 24 февраля телеканала АВС со ссылкой на источник в украинском кабмине.

Сергей Корсун ИА регнум

«Некоторые фигуры в окружении Трампа хотят, чтобы Зеленского заменили более сговорчивым преемником, который в меньшей степени будет препятствовать спорным попыткам США навязать мирное соглашение», — сказано в публикации.

Собеседник телеканала отметил, что с данной идеей выступают представители команды Трампа. По его словам, для них основной проблемой является Зеленский, несговорчивость которого замедляет достижение компромисса с Москвой.

В последние дни глава Белого дома выступил с серией разгромных заявлений в адрес Зеленского. Так, американский лидер назвал главу киевского режима диктатором за отказ от проведения выборов. Он отметил, что поддержка Зеленского среди населения Украины очень низка и составляет всего 4%.

Ранее газета The New York Post со ссылкой на источники в Белом доме сообщала, что среди ближайшего окружения президента США осталось крайне мало сторонников Зеленского. Один из собеседников издания заявил, что заметное ухудшение отношений между Вашингтоном и Киевом лишь кажется внезапным, но на деле «в этом нет ничего нового».

Как передавало ИА Регнум, в конце января президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова вести переговоры об урегулировании конфликта на Украине с кем угодно, но Зеленский не имеет юридических прав подписывать никакие соглашения, так как утратил легитимность после завершения его президентского срока в мае 2024 года.