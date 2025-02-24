* — физическое лицо, внесенное в РФ в перечень террористов и экстремистов

Киев, 24 февраля, 2025, 19:26 — ИА Регнум. На одном из ближайших заседаний Верховной рады Украины вновь состоится голосование по заявлению о поддержке главы киевского режима Владимира Зеленского, сообщил депутат Алексей Гончаренко (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов).

Tarasov/Global Look Press Владимир Зеленский

Ранее 24 февраля депутаты Рады не поддержали проект постановления о продлении полномочий Зеленского до вступления в должность новоизбранного главы украинского государства.

«Постановление (…) снова подают в Раду. Будут пытаться протащить на ближайшем заседании», — написал Гончаренко в своём Telegram-канале.

Как передавало ИА Регнум, в поддержку данного постановления 24 февраля проголосовали 218 депутатов при необходимых 226. В заде заседаний присутствовали прибывшие в этот же день в Киев члены Еврокомиссии.

В проекте постановления было указано, что Зеленский, который утратил свою легитимность 20 мая 2024 года, должен выполнять полномочия главы киевского режима до момента, когда в стране будут проведены выборы и пост займёт новоизбранный президент.

18 февраля президент США Дональд Трамп поддержал необходимость проведения президентских выборов на Украине. По его словам, Зеленского поддерживают только 4% жителей страны. 19 февраля американский лидер также назвал Зеленского диктатором из-за его отказа от проведения выборов.

В январе президент РФ Владимир Путин отмечал, что Россия готова вести переговоры по урегулированию конфликта на Украине с кем угодно, однако Зеленский не имеет юридических прав подписывать какие-либо соглашения, поскольку он утратил легитимность после завершения президентского срока в мае 2024 года. В конституции Украины нет указаний о продлении полномочий президента даже в условиях военного положения, подчеркнул Путин.