Москва, 24 февраля, 2025, 19:16 — ИА Регнум. Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил о формировании на наших глазах многополярного мира. По его словам, капитуляция Киева — это всего лишь вопрос времени.

MFA Russia/Global Look Press Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя

«На наших глазах оформляется многополярный мир, который должен был появиться еще 30 лет назад, по завершении холодной войны, подведший черту под идеологическим противостоянием между СССР и Западом», — приводит ТАСС слова постпреда.

Тогда, по словам Небензя, мир был полон надежд на взаимовыгодное сотрудничество ключевых игроков в интересах всего человечества и прекращение войн.

Как передавало ИА Регнум, ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что одним из вариантов для киевского режима в сложившейся политической ситуации — это «упасть в ноги к американцам», немедленно объявить выборы и готовиться к неприятному для себя завершению конфликта на Украине.

По его словам, администрация Дональда Трампа только начинает свой второй срок и потому ей не с руки обманывать своих избирателей, а сам глава Белого дома и его команда «не очень любят и совсем не уважают» киевский режим во главе с Владимиром Зеленским.

США впервые отказались поддержать антироссийский проект резолюции Генассамблеи ООН по Украине. Вместо этого американская сторона предложила свой вариант, названный «Путь к миру», в котором отмечается, что главной целью международной организации является поддержание глобального мира и урегулирование споров. РФ внесла свою поправку в резолюцию, призвав устранить коренные причины конфликта.

Дипломаты ряда стран Европы восприняли проект резолюции от Белого дома как капитуляцию перед Россией. По утверждению неназванных европейских дипломатов в стенах ООН, украинскую резолюцию готовы были поддержать 110 стран — членов организации.