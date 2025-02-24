Небензя заявил, что капитуляция Киева — лишь вопрос времени
Москва, 24 февраля, 2025, 19:16 — ИА Регнум. Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил о формировании на наших глазах многополярного мира. По его словам, капитуляция Киева — это всего лишь вопрос времени.
«На наших глазах оформляется многополярный мир, который должен был появиться еще 30 лет назад, по завершении холодной войны, подведший черту под идеологическим противостоянием между СССР и Западом», — приводит ТАСС слова постпреда.
Тогда, по словам Небензя, мир был полон надежд на взаимовыгодное сотрудничество ключевых игроков в интересах всего человечества и прекращение войн.
Как передавало ИА Регнум, ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что одним из вариантов для киевского режима в сложившейся политической ситуации — это «упасть в ноги к американцам», немедленно объявить выборы и готовиться к неприятному для себя завершению конфликта на Украине.
По его словам, администрация Дональда Трампа только начинает свой второй срок и потому ей не с руки обманывать своих избирателей, а сам глава Белого дома и его команда «не очень любят и совсем не уважают» киевский режим во главе с Владимиром Зеленским.
США впервые отказались поддержать антироссийский проект резолюции Генассамблеи ООН по Украине. Вместо этого американская сторона предложила свой вариант, названный «Путь к миру», в котором отмечается, что главной целью международной организации является поддержание глобального мира и урегулирование споров. РФ внесла свою поправку в резолюцию, призвав устранить коренные причины конфликта.
Дипломаты ряда стран Европы восприняли проект резолюции от Белого дома как капитуляцию перед Россией. По утверждению неназванных европейских дипломатов в стенах ООН, украинскую резолюцию готовы были поддержать 110 стран — членов организации.