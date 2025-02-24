Москва, 24 февраля, 2025, 18:54 — ИА Регнум. Средний возраст легковых автомобилей, зарегистрированных в России, составляет 15,5 лет, сообщает агентство «Автостат» со ссылкой на отчёт экспертов.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

По этим данным, по состоянию на 1 января самыми старыми легковыми автомобилями являются отечественные, средний возраст которых равен 18,7 года. Следующими в списке идут японские машины со средним возрастом в 17 лет. Средний возраст американских легковушек оказался приближенным к общероссийскому, составив 15,4 года.

Среди более «молодых» автомобилей — европейские (13,6 года) и корейские (11,5 года), а самыми молодыми в стране стали китайские машины, средний возраст которых составил менее пяти лет. Такие показатели у легковых автомобилей из КНР эксперты связали со значительным объёмом продаж многих китайских марок в России в течение последних двух лет.

Как передавало ИА Регнум, гендиректор дилерского холдинга «Автодом» Андрей Ольховский ранее заявил, что к началу 2025 года на складах автодилеров, дистрибьюторов и поставщиков скопилось большое количество новых автомобилей. Он назвал ситуацию негативной. По словам эксперта, самые большие запасы скопились по наиболее востребованным маркам, поставщики которые не сумели быстро остановить импорт. Имеющегося количества машин хватит как минимум на четыре месяца продаж, а возможно, и на полгода, добавил Ольховский.