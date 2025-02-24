Белгород, 24 февраля, 2025, 18:59 — ИА Регнум. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили несколько воздушных целей над Белгородом, а также Белгородским и Борисовским районами области, сообщил 24 февраля губернатор региона Вячеслав Гладков.

Александр Полегенько/ТАСС

«Информация о пострадавших и повреждениях на данный момент не поступала. Все службы работают на местах. Последствия уточняются», — написал Гладков в Telegram-канале.

Ранее 24 февраля Гладков информировал об атаках ВСУ в трёх населённых пунктах региона. Данных о пострадавших нет. В посёлке Малиновка Белгородского района в результате детонации FPV-дрона загорелась кровля здания социального объекта, возгорание ликвидировали.

В Волоконовском районе село Борисовка противник атаковал двумя дронами. В результате сброса взрывного устройства с беспилотника были повреждены коммерческий объект и припаркованный автомобиль.

В селе Тишанка в результате вражеского обстрела были выбиты окна, посечены кровли четырёх частных домовладений и двух объектов торговли. Также повреждения получили линии газо — и электроснабжения.

В минувшую ночь дежурные средства ПВО сбили 22 украинских беспилотника над четырьмя российскими регионами. 16 беспилотников были уничтожены над Орловской областью, три — над Брянской, еще два БПЛА — над Рязанской областью и один беспилотник над Республикой Крым.

Как передавало ИА Регнум, 23 февраля украинские формирования атаковали сёла пяти муниципалитетов Белгородской области — Шебекинского и Грайворонского округов, а также Белгородского, Борисовского и Волоконовского районов. Пострадавших не было, повреждения получили два автомобиля и шесть частных домовладений.