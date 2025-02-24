Великий Новгород, 24 февраля, 2025, 18:45 — ИА Регнум. Руководитель пресс-службы губернатора Новгородской области Николай Шестаков опроверг информацию о смерти исполняющего обязанности главы региона Александра Дронова.

novreg.ru Александр Дронов

«В социальных сетях была размещена недостоверная информация о том, что первый заместитель губернатора (исполняет обязанности главы региона. — Прим. ред.) Александр Дронов найден мертвым, якобы покончив жизнь самоубийством. Это абсолютная ложь и враньё. Александр Валентинович находится на рабочем месте, с ним всё в порядке», — написал Шестаков в своем Telegram-канале.

Он призвал использовать только проверенную информацию.

Это не первый случай появления фейковых сообщений о гибели глав российских регионов. Как передавало ИА Регнум, 21 февраля слухи о своей смерти опроверг губернатор Вологодской области Георгий Филимонов. Тогда в ряде Telegram-каналов появилось видео, в котором «ведущая новостей» сообщает о якобы смерти губернатора в отделении реанимации «после срочной госпитализации с острыми симптомами отравления неизвестным веществом». Филимонов опубликовал данное видео у себя в Telegram-канале с пометкой «фейк».

Тогда же сообщения о своей гибели опроверг губернатор Смоленской области Василий Анохин. Смоленский Центр управления регионом сообщил, что на самом деле губернатор находится в рабочей поездке.

Днём ранее, 20 февраля, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил, что Украина распространила фейковые новости о его смерти. Глава региона рассказал, что увидел сообщения о своём якобы имевшем место самоубийстве, когда направлялся на тестовую обкатку новых трамваев.