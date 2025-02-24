Москва, 24 февраля, 2025, 18:55 — ИА Регнум. В Музее Победы в Москве 24 февраля состоялось торжественное открытие первого этапа выставки «Память сильнее времени. Дважды победители».

Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Всего в экспозицию вошло около 100 экспонатов, включая поражённую российскими бойцами беспилотную технику и другие трофеи, которые были взяты в ходе боевых действий. Также в этот день на Мемориальную стену Героев Российской Федерации торжественно внесли 65 новых имён участников спецоперации.

«За каждым именем — подвиг, который был совершен с верой в себя и Отечество. Долг — Родине. Честь — никому. Эти слова можно сказать обо всех наших героях», — отметил заместитель гендиректора Музея Победы вице-адмирал ВМФ Фёдор Смуглин.

Кроме того, в честь героев специальной военной операции состоялась акция «Письмо защитнику Отечества». Дети и другие гости музея написали письма, которые в дальнейшем направят солдатам в зону СВО.

В церемонии открытия выставки приняли участие министр энергетики РФ Сергей Цивилев, статс-секретарь — заместитель министра обороны РФ, председатель Государственного фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева. Участниками мероприятия стали представители Музея Победы, кадеты, Герои РФ и другие почётные гости.

Экспозиция «Память сильнее времени. Дважды победители» была организована в рамках распоряжений президента РФ Владимира Путина о проведении Года защитника Отечества.

Как передавало ИА Регнум, 16 января Путин подписал указ о проведении Года защитника Отечества. Президент предложил сделать это в связи с 80-летним юбилеем Победы. Он также отметил подвиги и героизм участников специальной военной операции.

23 февраля в ходе награждения военнослужащих президент отметил, что Россия гордится участниками спецоперации на Украине, их вкладом в дело защиты Родины. Бойцы, участвующие в СВО, отстаивают правду и справедливость, мир и будущее государства, отметил он.