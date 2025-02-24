Вашингтон, 24 февраля, 2025, 18:23 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп не стал встречать президента Франции Эммануэля Макрона, прибывшего 24 февраля в Белый дом. Об этом сообщают американские журналисты.

Pool/ABACA Президент Франции Эммануэль Макрон

На опубликованной записи прибытия Макрона в Белый дом видно, как автомобиль с американским и французским флагами подъезжает ко входу в здание, однако после нескольких звуковых сигналов Трамп не выходит встречать французского президента. В итоге Макрон вошёл в здание самостоятельно.

«Такое поведение Трампа даёт представление о значимости Франции для США», — прокомментировал эти кадры журналист радио RFI Дэвид Томпсон в соцсети X.

Ранее сообщалось, что Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер приняли решение лично посетить Белый дом, чтобы уговорить Трампа включить страны Европы в переговорный процесс по Украине. Визит Стармера в США также намечен на эту неделю, 24 февраля — 2 марта.

Как передавало ИА Регнум, 23 февраля Макрон обсудил украинский конфликт с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, канцлером ФРГ Олафом Шольцем, Стармером, премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, а также с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Ранее сообщалось, что руководители ряда европейских стран собираются предложить Трампу разместить на Украине менее 30 тыс. европейских военных. Утверждалось, что подобный план был согласован во время неформальной встречи лидеров Евросоюза в Париже, и что Стармер представит его Трампу во время визита в Вашингтон.