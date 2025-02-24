Париж, 24 февраля, 2025, 18:27 — ИА Регнум. Французский актер Жерар Депардье, обладающий российским гражданством, стал объектом расследования во Франции по делу о налоговом мошенничестве с отягчающими обстоятельствами. Об этом сообщает агентство Agence France-Presse (AFP), ссылаясь на источник, знакомый с ходом расследования.

Thierry Roge/Global Look Press Жерар Депардье

«Жерар Депардье с февраля 2024 года является объектом расследования налогового мошенничества при отягчающих обстоятельствах и отмывания денег. Он подозревается в фиктивном проживании в Бельгии с 2013 года», — указано в деле.

В рамках расследования, инициированного Национальной финансовой прокуратурой, в середине февраля 2025 года были проведены обыски в Париже, а также в департаментах Мэн и Луар и в Бельгии.

В 2024 году прокуратура Парижа начала расследование против актера по обвинению в сексуальном насилии. В поддержку Депардье выступили 50 известных французских деятелей культуры, включая актера Пьера Ришара и модель Карлу Бруни. Слушания по данному делу назначены на март 2025 года.

Как сообщало ИА Регнум, в апреле 2023 года стало известно, что 13 женщин обвинили Жерара Депардье в сексуальном насилии. Эти показания были опубликованы французским сайтом Mediapart. Указывалось, что инциденты могли иметь место в период с 2004 по 2022 год, а жертвами стали партнерши актера по съемкам.

Депардье на протяжении всего времени категорически отвергал все обвинения в свой адрес.