Москва, 24 февраля, 2025, 18:20 — ИА Регнум. Страны G7 находятся на грани того, чтобы не согласовать общую позицию в заявлении по конфликту на Украине из-за разногласий с США и европейскими странами, передает агентство Bloomberg со ссылкой на неназванные источники.

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«Группа семи» находится на грани того, чтобы не суметь согласовать общее заявление, <…> что усиливает раскол между США и их европейскими союзниками, <…> США теперь угрожают отозвать поддержку всего заявления», — говорится в публикации агентства.

По словам одного из источников СМИ, обсуждения все еще продолжаются, а представители стран «Большой семёрки» в дальнейшем намерены встретиться для обсуждения общей цели по завершению конфликта.

Как сообщало ИА Регнум, власти США призвали союзников заблокировать украинскую резолюцию в ООН с осуждением России за проведение спецоперации. Вашингтон также призвал поддержать американский проект резолюции по украинскому кризису, в котором, в отличие от вариантов прошлых лет, не говорится о суверенитете и территориальной целостности Украины. Новый документ призывает к скорейшему прекращению конфликта и прочному миру.

20 февраля газета Financial Times сообщила, что администрация президента США Дональда Трампа выступила против использования термина «агрессор» в отношении России в новом коммюнике «Группы семи» (G7). По данным издания, американский лидер хочет дистанцироваться от политики своего предшественника Джо Байдена. Планируется, что это поспособствует урегулированию конфликта на Украине.