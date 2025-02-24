Москва, 24 февраля, 2025, 18:05 — ИА Регнум. Роспотребнадзор держит на контроле информацию о вспышке неизвестной смертельной болезни на территории Демократической республики Конго (ДРК). Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Ранее сообщалось, что более 50 человек скончались от неизвестной болезни на северо-западе ДРК.

«Специалисты Роспотребнадзора держат на контроле информацию о вспышке неизвестной болезни в ДР Конго. В ведомстве имеется развитая лабораторная база и референс-центры ведущих научных организаций, что позволяет быстро идентифицировать риски и предпринимать необходимые действия», — указали в пресс-службе.

В ведомстве также уточнили, что любой случай подозрения на инфекционное заболевание незамедлительно предаётся в Роспотребнадзор.

Как передавало ИА Регнум, 18 февраля Роспотребнадзор поделился статистикой заболеваний острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) по России. Так, за неделю число заболевших составило 7,7% — общее количество зафиксированных случаев достигло 932 тыс. Отмечается также, что среднероссийский показатель заболеваемости ОРВИ превышен в 49 регионах.

Кроме того, в Роспотребнадзоре отметили, что в 30 российских субъектах количество госпитализаций выросло на 30% по сравнению с неделей ранее. Поэтому, чтобы предотвратить распространение инфекций, в 34 регионах закрыли 267 школ, а в 26 субъектах закрыли 87 детских садов и восемь школ-интернатов.